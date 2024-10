Patrocinio a Italia-Israele, "si è spenta la dignità del sindaco di Udine" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Abbiamo appreso con delusione la scelta del sindaco di Udine di concedere il Patrocinio, precedentemente negato, alla partita Italia - Israele che si disputerà a Udine lunedì 14 ottobre. Essere equidistanti o “equivicini” tra oppressi e oppressori, tra coloni e colonizzati, significa stare dalla Udinetoday.it - Patrocinio a Italia-Israele, "si è spenta la dignità del sindaco di Udine" Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Abbiamo appreso con delusione la scelta deldidi concedere il, precedentemente negato, alla partitache si disputerà alunedì 14 ottobre. Essere equidistanti o “equivicini” tra oppressi e oppressori, tra coloni e colonizzati, significa stare dalla

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Patrocinio a Italia-Israele - "si è spenta la dingità del sindaco di Udine" - Essere equidistanti o “equivicini” tra oppressi e oppressori, tra coloni e colonizzati, significa stare dalla. . . "Abbiamo appreso con delusione la scelta del sindaco di Udine di concedere il patrocinio, precedentemente negato, alla partita Italia - Israele che si disputerà a Udine lunedì 14 ottobre. (Udinetoday.it)

Retromarcia del comune di Udine : c'è il patrocinio alla partita di Nations League - . Il Comune di Udine ha concesso il patrocinio per la partita Italia- Israele, che si terrà nel capoluogo friulano il prossimo 14 ottobre. In questi mesi abbiamo lavorato a fondo per costruire un'occasione di dialogo e di pace associata alla partita e finalmente possiamo annunciare di esserci riusciti grazie alla collaborazione con Rondine Cittadella dello Sport, Federcalcio e Ministero ... (Iltempo.it)

Dietrofront del Comune di Udine : concesso il patrocinio per la partita Italia-Israele di Nations League - Nonostante tutto, il comune friulano concederà il patrocinio per la sfida in programma lunedì 14 ottobre. Il comunicato sottolinea: “L’obiettivo sia comune, portare un messaggio concreto di pace, radicato nel coraggio quotidiano dei giovani provenienti dal Medio Oriente che nella World House della Cittadella della Pace cercano di spezzare la catena crescente dell’odio”. (Ilfattoquotidiano.it)