Paquetà rischia la squalifica a vita: è accusato di scommesse, ostacolo delle indagini e mancata collaborazione (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lo scorso maggio Lucas Paquetà ha rischiato la squalifica per scommesse. Oggi la Federcalcio inglese ha altre accuse contro di lui che potrebbe vederlo squalificato a vita dal calcio. Paquetà: oltre alle scommesse, altre due accuse a carico Il Daily Mail riporta: La stella del West Ham è accusata di essere stata coinvolta nel tentativo di influenzare i mercati delle scommesse e dovrebbe affrontare un'udienza il prossimo marzo. La Federcalcio sostiene che Paquetà abbia aiutato lui e/o i suoi amici nelle partite contro Leicester, Aston Villa, Leeds e Bournemouth per trarre profitto dalle scommesse piazzate su di lui. Il calciatore ha negato tutte le accuse. Ma si dice che circa 60 persone in Brasile abbiano scommessi tra le 7 e le 400 sterline su di lui, con vincite da 100.000 sterline.

Ex Milan - Paqueta rischia la squalifica a vita per scommesse. Ecco cos’è successo - Ecco dopo il suo passaggio in Inghilterra al West Ham, rischia di esser squalificato a vita dal mondo del calcio. C’è, poi, un’aggravante: il telefono del giocatore che era stato analizzato per verificare movimenti bancari o messaggi sospetti. Ecco cos’è successo LEGGI ANCHE Verso Udinese-Milan, da Noah Okafor a Strahinja Pavlovic: Fonseca prepara la rivoluzione Negli ultimi anni di casi di ... (Dailymilan.it)

Caso scommesse - Paquetá rischia la squalifica a vita : cosa ha fatto per ostacolare le indagini - Il giocatore del West Ham ha ricevuto quel preciso numero di ammonizioni in un periodo compreso dal novembre 2022 all’agosto 2023 (durante le partite contro Leicester, Aston Villa, Leeds e Bournemouth) che, secondo l’FA (Football Association), sarebbero state prese intenzionalmente con lo scopo di condizionare l’esito del match e influenzando, di conseguenza, il mercato legato alle scommesse ... (Ilfattoquotidiano.it)

CASO SCOMMESSE. "Indagini ostacolate». Paquetà rischia la squalifica a vita - . Ora, la posizione del giocatore del West Ham si è aggravata e il rischio è quello di essere squalificato, o meglio radiato, a vita dal mondo del calcio. Il centrocampista sarebbe stato accusato di ostacolo alle indagini in quanto avrebbe risposto di non essere più in possesso del proprio cellulare, richiesto dalla federazione per effettuare un’ulteriore controllo su messaggi e movimenti ... (Sport.quotidiano.net)