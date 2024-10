Pamela Prati: “Con Valeria Marini ci siamo graffiate e tirate i capelli, arrivai al Bagaglino prima di lei” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A qualche anno dal momento in cui aveva categoricamente smentito i pettegolezzi a proposito delle liti con Valeria Marini presumibilmente consumatesi dietro le quinte dei programmi del Bagaglino, Pamela Prati ammette che con la ex “rivale” sarebbero arrivate alle mani. Fanpage.it - Pamela Prati: “Con Valeria Marini ci siamo graffiate e tirate i capelli, arrivai al Bagaglino prima di lei” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A qualche anno dal momento in cui aveva categoricamente smentito i pettegolezzi a proposito delle liti conpresumibilmente consumatesi dietro le quinte dei programmi delammette che con la ex “rivale” sarebbero arrivate alle mani.

“Potevo non essere qui”. Pamela Prati torna a parlare di Mark Caltagirone - poi rivela : “Il bacio più bello l’ho ricevuto da Robert De Niro” - Mamma non ci ha mai messo contro di lui, sia io che i miei altri fratelli e le mie sorelle abbiamo reagito così. Mi dispiace molto che non sia stata creduta”. Io non sono stata per niente protetta, però oggi sono molto più forte di prima. . Ci sono degli uomini che quando diventano più grandi diventano più belli, lui è uno di quelli”. (Ilfattoquotidiano.it)

Il dramma di Pamela Prati non è ancora finito : il caso Mark Caltagirone è ancora in corso - gli ultimi aggiornamenti - Dov’è la verità? A distanza di cinque anni dallo scoppio del caso Caltagirone, emergono ulteriori dettagli. Ancora, poi, Pamela Prati ha aggiunto quanto segue: “Se racconti male i fatti la gente purtroppo non crede mai totalmente a cosa si dice. Il motivo? Lei si dichiara una vittima al 100% ed è convinta che vincerà e che l’ultima parola sarà la sua. (Donnapop.it)

Pamela Prati racconta finalmente la verità sulla lite furiosa con la Marini - Effettivamente io sono arrivata prima di lei. Dai, è stato un Eva contro Eva. Ora ci siamo chiarite e lei mi ha detto ‘amore ti ho capito‘”. Lei si è graffiata con il mio bracciale. Se ci siamo tirate i capelli? Sì, ma ci siamo date anche qualche graffio, dai su diciamolo. . Io non l’ho graffiata! Se è andata all’ospedale? Si è solo graffiata con il mio bracciale“. (Biccy.it)