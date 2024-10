Palazzo d'Orleans, Sala degli Specchi intitolata a Maria Mattarella a un mese dalla morte (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Da oggi la Sala degli Specchi di Palazzo d’Orléans è dedicata all’avvocato Maria Mattarella, segretaria generale della presidenza della Regione Siciliana, che è scomparsa lo scorso 9 settembre. La cerimonia di intitolazione, voluta dal governatore Renato Schifani per onorarne la memoria in Palermotoday.it - Palazzo d'Orleans, Sala degli Specchi intitolata a Maria Mattarella a un mese dalla morte Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Da oggi ladid’Orléans è dedicata all’avvocato, segretaria generale della presidenza della Regione Siciliana, che è scomparsa lo scorso 9 settembre. La cerimonia di intitolazione, voluta dal governatore Renato Schifani per onorarne la memoria in

