Nuova apertura in centro a Udine per LUSH

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) E’ stata pubblicata in Albo Pretorio la determina dirigenziale che sancisce l’aggiudicazione della concessione degli spazi del negozio ex Tonini. A vincere la gara, dopo le valutazioni della commissione indicata, è stata la proposta di, multinazionale del settore beauty già presente nelle principali città italiane ed estere. Alla scadenza del bando, il 24 settembre, erano state presentate tre proposte. La commissione tecnica, dopo aver valutato i documenti di gara, ha espresso il suo giudizio, corrispondendo il voto più alto all’offerta presentata dal brand inglese, giudicata la migliore. L’aggiudicazione definitiva nei confronti diavverrà a seguito del completamento con esito favorevole dei controlli previsti dalla normativa e dal bando di gara in relazione al possesso dei requisiti richiesti.