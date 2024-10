Nord Corea, Kim Jong Un minaccia: “Armi nucleari contro Corea del Sud e Stati Uniti” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Kim Jong Un ha avvertito ancora una volta che potrebbe usare le Armi nucleari in potenziali conflitti con la Corea del Sud e gli Stati Uniti, accusandoli di provocare la Corea del Nord. In un discorso tenuto lunedì presso l’università che porta il suo nome, l’Università di Difesa Nazionale Kim Jong Un, il leader NordCoreano ha dichiarato che la Corea del Nord “userà senza esitazione tutte le sue capacità di attacco contro i suoi nemici” “se questi tenteranno di usare le forze armate” contro il Paese. “L’uso di Armi nucleari non è escluso in questo caso”, ha detto. Lapresse.it - Nord Corea, Kim Jong Un minaccia: “Armi nucleari contro Corea del Sud e Stati Uniti” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) KimUn ha avvertito ancora una volta che potrebbe usare lein potenziali conflitti con ladel Sud e gli, accusandoli di provocare ladel. In un discorso tenuto lunedì presso l’università che porta il suo nome, l’Università di Difesa Nazionale KimUn, il leaderno ha dichiarato che ladel“userà senza esitazione tutte le sue capacità di attaccoi suoi nemici” “se questi tenteranno di usare le forze armate”il Paese. “L’uso dinon è escluso in questo caso”, ha detto.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Scene che solo in Nord Corea : ecco il nuovo ministro della Difesa di Kim Jong-un - Seconda riunione annuale per il parlamento della Corea del Nord che, come riporta l'agenzia ufficiale di Pyongyang, Kcna, ha nominato il nuovo ministro della Difesa No Kwang Chol. Assente il leader Kim Jong Un mentre invece ha preso parte il premier Kim Tok Hun. La seduta si è tenuta alla Mansudae Assembly Hall di Pyongyang. (Liberoquotidiano.it)

La Nord Corea blocca strade e treni verso Sud : “Misura di difesa contro il nemico principale” - Lo ha riferito l’agenzia di stampa Kcna, senza fornire dettagli sulle correzioni apportate, a partire dalla rimozione delle clausole sull’unificazione o sui nuovi confini nel mar Giallo in linea con un ordine impartito a gennaio dal leader. . Pertanto, dal nostro punto di vista – aveva dichiarato Kim – potrebbero essere schierate più truppe nordcoreane nella guerra”. (Ilfattoquotidiano.it)

Nord Corea - il parlamento nomina No Kwang Chol nuovo ministro della Difesa - La seduta si è tenuta alla Mansudae Assembly Hall di Pyongyang. Seconda riunione annuale per il parlamento della Corea del Nord che, come riporta l’agenzia ufficiale di Pyongyang, Kcna, ha nominato il nuovo ministro della Difesa No Kwang Chol. . Assente il leader Kim Jong Un mentre invece ha preso parte il premier Kim Tok Hun. (Lapresse.it)