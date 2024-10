Nobel per la Chimica, vincono Baker, Hassabis e Jumper: decifrato il codice delle proteine (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Hanno rivoluzionato la conoscenza e progettazione delle proteine: il Premio Nobel 2024 per la Chimica è stato vinto da David Baker e congiuntamente dagli studiosi Demis Hassabis e John M. Jumper Ilgiornale.it - Nobel per la Chimica, vincono Baker, Hassabis e Jumper: decifrato il codice delle proteine Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Hanno rivoluzionato la conoscenza e progettazione: il Premio2024 per laè stato vinto da Davide congiuntamente dagli studiosi Demise John M.

