Nations League capitano Israele | Siamo privilegiati difficile giocare a calcio

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Penso che non si possa immaginare quanto èla situazione in. I nostri soldati difendono il nostro paese e noi abbiamo il privilegio di. È moltoquando il tuo Paese è in guerra. Vogliamo dare speranza e felicità al nostro Paese.orgogliosi di essere qui e rappresentarlo. Ci sono cose più importanti della partita, ma faremo del nostro meglio per il nostro Paese.soprattutto cittadini di questo Paese, tutto ciò che gli accade ci tocca nel profondo”. Queste le parole deldell’Dor Peretz in conferenza stampa alla vigilia della partita dicontro la Francia.: “” SportFace.