Musica e sophia al Convento di Montecarlo

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arezzo, 9 ottobre 2024 –aldiDue appuntamenti nel mese di ottobre aldi: sabato 12, in occasione del 200esimo anniversario della nascita di Anton Bruckner si terrà Brucknerianum, il workshop di ascolto condotto da Leopoldo Siano e domenica 20 alle 17 il concerto di Amedeo Ara. Le iniziative sono organizzate dalla Fondazione Be.st. con il patrocinio del comune di San Giovanni Valdarno Il grande direttore d’orchestra Wilhelm Furtwängler una volta disse che Anton Bruckner non è un compositore, ma piuttosto un mistico nella tradizione di Meister Eckhart e Jakob Böhme: la sua arte è rivolta al sovra-temporale.