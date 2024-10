Moby, Onorato e figli patteggiano per bancarotta (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Vincenzo Onorato e i figli Achille e Alessandro, accusati di bancarotta dalla procura di Milano, hanno patteggiato nell'inchiesta sulla gestione del gruppo Cin-Moby. Assistiti dall'avvocato Pasquale Pantano, l'armatore Onorato ha patteggiato a 3 anni e 10 mesi, due anni (pena sospesa), invece, per i figli. La richiesta, che aveva ottenuto il parere favorevole L'articolo Moby, Onorato e figli patteggiano per bancarotta proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Vincenzoe iAchille e Alessandro, accusati didalla procura di Milano, hanno patteggiato nell'inchiesta sulla gestione del gruppo Cin-. Assistiti dall'avvocato Pasquale Pantano, l'armatoreha patteggiato a 3 anni e 10 mesi, due anni (pena sospesa), invece, per i. La richiesta, che aveva ottenuto il parere favorevole L'articoloperproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Bancarotta Cin - Vincenzo Onorato e i figli patteggiano : per il patron di Moby 3 anni e 10 mesi - Nel capo di imputazione l’acquisto nel luglio 2017 di un immobile a Milano in Piazza San Babila (in pieno centro) per 7 milioni di euro, 2 milioni in più del valore di mercato e di cui 640mila euro per spese notarili, utilizzato dall’armatore per ripianare debiti personali verso le banche nonostante fosse stato falsamente indicato da una delibera del cda come immobile di “rappresentanza della ... (Ilfattoquotidiano.it)