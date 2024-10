Oasport.it - LIVE Paolini-Yuan 3-1, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: break dell’azzurra nel 3° game

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Lungo il rovescio difensivo di. 15-0 In rete il rovescio lungoriga. 3-1 Poco male, a quindiciallunga! 40-15 Buono il rovescio di, perde il challenge l’azzurra. 40-0 Servizio e dritto sulla riga! 30-0 Passante di rovescio non preciso di. 15-0 Lungo il rovescio della cinese. 2-1 Alla seconda chance arriva il primodel match per la toscana! 30-40 Servizio e dritto. 15-40 Altra ottima risposta sulla seconda, lenta, di dritto di! 15-30 Brava con il dritto, che atterra nei pressi della riga, in recupero. 0-30 Con la risposta di dritto! 0-15 Largo il dritto della cinese. 1-1 Servizio e dritto! 40-30 Appena largo il rovescio lungoriga della cinese. 30-30 Gran vincente stavolta di rovescio di Jasmine. 15-30 Altro rovescio out.