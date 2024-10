Letizia Girolami uccisa dall’ex della figlia: lite esplosa per dei pulcini (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il violento omicidio della psicoterapeuta Letizia Girolami, 72 anni, ha sconvolto la comunità di Arezzo, portando alla luce una tragedia nata da un banale litigio per la scomparsa di alcuni pulcini di pavone. La donna è stata uccisa lo scorso sabato nel parco del casolare dove viveva con il marito, per mano di Irfan Rana Mohamed, 37 anni, di origini pachistane. Il movente del delitto, secondo le prime ricostruzioni delle autorità, sarebbe scaturito da un acceso confronto relativo alla sparizione degli animali allevati dalla vittima. Rana, ex compagno della figlia della psicoterapeuta, viveva da qualche tempo nella proprietà dei suoceri, dove li aiutava nei lavori quotidiani. I rapporti tra l’uomo e la famiglia sembravano sereni, con Rana che considerava il marito di Letizia un “grande amico”. Thesocialpost.it - Letizia Girolami uccisa dall’ex della figlia: lite esplosa per dei pulcini Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il violento omicidiopsicoterapeuta, 72 anni, ha sconvolto la comunità di Arezzo, portando alla luce una tragedia nata da un banale litigio per la scomparsa di alcunidi pavone. La donna è statalo scorso sabato nel parco del casolare dove viveva con il marito, per mano di Irfan Rana Mohamed, 37 anni, di origini pachistane. Il movente del delitto, secondo le prime ricostruzioni delle autorità, sarebbe scaturito da un acceso confronto relativo alla sparizione degli animali allevati dalla vittima. Rana, ex compagnopsicoterapeuta, viveva da qualche tempo nella proprietà dei suoceri, dove li aiutava nei lavori quotidiani. I rapporti tra l’uomo e la famiglia sembravano sereni, con Rana che considerava il marito diun “grande amico”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Letizia Girolami è stata uccisa per dei pulcini spariti - l' ex compagno della figlia : «Non c'ho visto più e l'ho colpita» - Un violento litigio per la scomparsa di alcuni pulcini di pavone ha portato alla tragica morte della psicoterapeuta Letizia Girolami, 72 anni, per mano di Irfan Rana Mohamed, un 37enne di origini... (Leggo.it)

Foiano della Chiana : Letizia Girolami uccisa dopo una lite per i pulcini di pavone - Secondo il racconto di Rana, il movente sarebbe stato un acceso scontro con Girolami, durante il quale la donna avrebbe accusato e offeso il marito, considerato dal 37enne un amico intimo. È stato arrestato poco dopo dai carabinieri e ora si trova nel carcere di Arezzo con l’accusa di omicidio volontario. (Lortica.it)

Omicidio Letizia Girolami - l’ex della figlia la uccide a bastonate - poi prende un treno per crearsi un alibi - Un elemento cruciale sarà capire il percorso temporale dell’uomo, che la mattina del delitto si era allontanato dicendo di andare a Prato in cerca di lavoro. Gli inquirenti stanno cercando di comprendere il vero movente del delitto, indagando sulle tensioni che si erano create tra l’uomo e la famiglia della sua ex, che lo stava ospitando in attesa di una sistemazione. (Thesocialpost.it)

Letizia Girolami - l’ex della figlia l’ha uccisa a bastonate e poi ha preso il treno come alibi - Si attende autopsia ed esami sulla zappa usata per colpire e sugli indumenti. Continua a leggere . Molti gli interrogativi sull'omicidio di Letizia Girolami, la 72enne uccisa dall'ex fidanzato della figlia Mohamed Irfan Rana a Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. L'uomo ha confessato il delitto ma non ha chiarito tempi e movente. (Fanpage.it)

Letizia Girolami - avrebbe confessato l’ex della figlia - sospettato del presunto femminicidio - La pista dell’omicidio si è rafforzata con il passare delle ore, portando al fermo dell’ex compagno della figlia. Al momento il pakistano è stato trasferito nel carcere aretino. Vi raccomandiamo. Il femminicidio di Ana Cristina Duarte Correia, accoltellata dal marito ... (Robadadonne.it)