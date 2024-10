Anteprima24.it - Le altre di C, il Taranto potrebbe diventare “americano”: un fondo Usa in pole per l’acquisto

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl tempo stringe adove la scadenza del 16 ottobre è ormai dietro l’angolo, deadline entro la quale il club dovrà necessariamente adempiere ad alcune scadenze per non incorrere in possibili penalizzazioni. L’auspicio dei tifosi e che corrispondano al vero le notizie circa una trattativa che sarebbe in fase di conclusione con unper il passaggio di proprietà. Sull’operazione vige, chiaramente, il massimo riserbo ma la speranza dei tifosi è quella di assistere quanto prima ad un passaggio di consegne per archiviare in maniera definitiva questo periodo a dir poco tribolato che ha preso il via questa estate con le dimissioni del presidente Giove. La compagine pugliese dopo otto giornate è ultima in classifica con 3 punti.