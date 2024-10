L'amore è cieco, il reality Netflix sbarca in Italia: al via i casting (e come partecipare) (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arriva una nuova opportunità per i single Italiani di trovare l’anima gemella direttamente su Netflix. come? Con il nuovo reality show L'amore è cieco, il primo adattamento Italiano del format di successo dove uomini e donne single si conoscono, si innamorano e si scelgono, senza mai vedersi. La Today.it - L'amore è cieco, il reality Netflix sbarca in Italia: al via i casting (e come partecipare) Leggi tutta la notizia su Today.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arriva una nuova opportunità per i singleni di trovare l’anima gemella direttamente su? Con il nuovoshow L', il primo adattamentono del format di successo dove uomini e donne single si conoscono, si innamorano e si scelgono, senza mai vedersi. La

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'amore è cieco, il reality Netflix sbarca in Italia: al via i casting (e come partecipare) - Come? Con il nuovo reality show L'amore è cieco, il primo adattamento italiano del format di successo dove uomini e donne single si conoscono, si innamorano e si scelgono, senza mai vedersi. La ... (today.it)

La furia (cieca) di Alfonso a Temptation Island dopo il tradimento di Federica: cosa è successo? - Momenti di tensione nell'ultima puntata di Temptation Island. Dopo il video in cui Federica scherza e gioca con il suo tentatore, Alfonso si lascia prendere dalle emozioni e sfoga tutta la sua rabbia. (movieplayer.it)

Le migliori novità di Netflix di Ottobre 2024: Serie TV, film e documentari da non perdere! - Scopri le imperdibili uscite di Netflix in uscita questo mese. Dalle nuove serie TV ai film d'azione, passando per documentari avvincenti. (msn.com)