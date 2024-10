Ilrestodelcarlino.it - La discussione al bar finì a coltellate. Quattro condanne

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si è concluso ieri, presso il Tribunale di Ravenna, un processo che ha vistocittadini albanesi condannati per una lite con armi, degenerata in un pestaggio e, avvenuta il 25 giugno 2022 in un bar della città. Gli imputati, di età rispettivamente di 43, 46, 31 e 29 anni, erano accusati di aver aggredito un cittadino tunisino al termine di una lite per futili motivi. Durante il pestaggio, la vittima è stata colpita con calci e pugni in diverse parti del corpo e ferita con oggetti acuminati all’addome e alla testa. Fortunatamente, l’uomo aveva riportato una ferita da punta all’addome e una ferita al cuoio capelluto, con una prognosi di 15 giorni. Il giudice Antonella Guidomei ha emesso: due imputati sono stati condannati a otto mesi di reclusione, mentre gli altri due a un anno e otto mesi.