Spazionapoli.it - “Kvara alla Lazio”, il retroscena spiazza tutti: è successo in diretta

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) In attesa del ritorno del campionato, in casa Napoli bisogna registrare unimportante che riguarda Khvichatskhelia. Dopo aver battuto allo Stadio Diego Armando Maradona il Como di Cesc Fabregas, seppur con più di qualche difficoltà, il Napoli di Antonio Conte ha confermato il proprio primato. Finoripresa del campionato, dunque, gli azzurri sono certi di guidare la classifica con due punti di vantaggio sul secondo posto, occupato ora dall’Inter campione d’Italia in carica. Mentre al terzo posto, con tre punti di svantaggio, c’è il terzetto formato dJuve di Thiago Motta, dall’Udinese e ddell’ex giocatore azzurro Marco Baroni.