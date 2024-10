Screenworld.it - Jujutsu Kaisen – Streaming

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Guarda ora tutti gli episodi completi della serie tvingratis e in HD in italiano su Netflix. Con la possibilità di guardarla inonline in abbonamento, noleggio, acquisto e con risoluzione in qualità SD, HD, 4K. Stagione 1 INSU: ABBONAMENTO NOLEGGIO ACQUISTO INSU: Netflix Guarda Ora Non disponibile Non disponibile Powered by Filmamo Autore: Hiroshi SekoMusiche: Yoshimasa Terui, Hiroaki Tsutsumi, Arisa OkehazamaStudio: MAPPARete: Japan News NetworkData di uscita: 26 luglio 2022 – 18 gennaio 2024Stagioni: 2Numero di episodi: 47Durata episodi: circa 24 minPaese: GiapponeDistribuzione: Crunchyroll, NetflixStato: In corso TRAMA: Nonostante il suo enorme talento nelle discipline sportive, lo studente Yuji Itadori decide di iscriversi al club liceale della ricerca sui fenomeni paranormali.