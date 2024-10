"Io, in ritardo alla prima lezione" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Oggi è il mio primo giorno da matricola e il mio treno sarebbe dovuto arrivare a Milano alle 8.10. Peccato che a quell’ora fossi ancora bloccata a Malnate". Un esordio accademico che Rebecca Pavone, diciottenne, iscritta alla facoltà di Psicologia al San Raffaele, non dimenticherà perché è entrata in aula con un’ora e mezza di ritardo. "Io – racconta – arrivo da Laveno Mombello (in provincia di Varese, ndr) – e proprio oggi ho iniziato l’università. Sono partita da casa per tempo ma purtroppo a causa di un guasto ci sono stati ritardi e cancellazioni. Io ho perso parte della lezione di Metodologia. È il mio primo anno da pendolare, spero che quella di oggi sia un’eccezione". M.V. Ilgiorno.it - "Io, in ritardo alla prima lezione" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Oggi è il mio primo giorno da matricola e il mio treno sarebbe dovuto arrivare a Milano alle 8.10. Peccato che a quell’ora fossi ancora bloccata a Malnate". Un esordio accademico che Rebecca Pavone, diciottenne, iscrittafacoltà di Psicologia al San Raffaele, non dimenticherà perché è entrata in aula con un’ora e mezza di. "Io – racconta – arrivo da Laveno Mombello (in provincia di Varese, ndr) – e proprio oggi ho iniziato l’università. Sono partita da casa per tempo ma purtroppo a causa di un guasto ci sono stati ritardi e cancellazioni. Io ho perso parte delladi Metodologia. È il mio primo anno da pendolare, spero che quella di oggi sia un’eccezione". M.V.

Prima il ritardo poi la cancellazione del volo tra Cagliari e Palermo : 176 passeggeri dormono in aeroporto - Gravi disagi dunque, che sono gli stessi passeggeri a raccontare, come riporta il sito. Hanno passato la notte in aeroporto a Cagliari i 176 passeggeri del volo Ryanair FR1009 delle 23. 30. 35 diretto a Palermo e cancellato verso le 3 di stamattina (6 settembre) dopo essere stato posticipato alle ... (Palermotoday.it)

Agnoletti - studenti nei container : "In ritardo per la prima campanella" - Ormai da tempo la situazione è nota e non resta che accettarla. Eppure installare un modulo didattico precostruito richiede tempo, oltre al collegamento di luce, acqua e fogne. Anche se la questione non è di competenza del Comune, sottolinea Martini, "anche col nuovo dirigente scolastico che ... (Lanazione.it)

Di Marzio : “Lukaku - volo in ritardo. Arriverà poco prima di pranzo” - Di Marzio: “Lukaku, volo in ritardo. Arriverà poco prima di pranzo” Il giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ha aggiornato sulla situazione inerente … L'articolo Di Marzio: “Lukaku, volo in ritardo. Arriverà poco prima di pranzo” proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)