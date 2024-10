Inter in Nazionale, 12 giocatori fuori a ottobre: tutte le partite (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sono dodici i calciatori dell’Inter partiti per gli impegni Internazionali, un numero relativamente ridotto rispetto agli standard della scorsa stagione, senza però il portiere. Sono dodici, uno in più rispetto l’ultima volta, i giocatori che resteranno fuori tutta la settimana. Inter IN Nazionale – LE partite DI ottobre I NAZIONALI IN EUROPA ALESSANDRO BASTONI, FEDERICO DIMARCO, DAVIDE FRATTESI – Italia-Belgio (UEFA Nations League – 3ª giornata Gruppo 3 Lega B) giovedì 10 ottobre ore 20:45 a Roma, Italia. Israele-Italia (UEFA Nations League – 4ª giornata Gruppo 3 Lega B) a Udine, Italia. MARKO ARNAUTOVIC – Austria-Kazakistan (UEFA Nations League – 3ª giornata Gruppo 3 Lega B) giovedì 10 ottobre ore 20:45 a Linz, Slovenia. Austria-Norvegia (UEFA Nations League – 4ª giornata Gruppo 3 Lega B) domenica 13 ottobre ore 20:45 a Linz, Norvegia. Inter-news.it - Inter in Nazionale, 12 giocatori fuori a ottobre: tutte le partite Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sono dodici i calciatori dell’partiti per gli impegninazionali, un numero relativamente ridotto rispetto agli standard della scorsa stagione, senza però il portiere. Sono dodici, uno in più rispetto l’ultima volta, iche resterannotutta la settimana.IN– LEDII NAZIONALI IN EUROPA ALESSANDRO BASTONI, FEDERICO DIMARCO, DAVIDE FRATTESI – Italia-Belgio (UEFA Nations League – 3ª giornata Gruppo 3 Lega B) giovedì 10ore 20:45 a Roma, Italia. Israele-Italia (UEFA Nations League – 4ª giornata Gruppo 3 Lega B) a Udine, Italia. MARKO ARNAUTOVIC – Austria-Kazakistan (UEFA Nations League – 3ª giornata Gruppo 3 Lega B) giovedì 10ore 20:45 a Linz, Slovenia. Austria-Norvegia (UEFA Nations League – 4ª giornata Gruppo 3 Lega B) domenica 13ore 20:45 a Linz, Norvegia.

