Il ’Tipografico’ investe sul fotovoltaico

La sindaca Ilaria Marianini ha inaugurato il nuovo impianto fotovoltaico situato sul tetto della cooperativa Tipografico di Santa Sofia. Alla cerimonia erano presenti il presidente della coop, Gabriele Nobili, il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi, la coordinatrice dell'area sindacale, Simona Benedetti e il responsabile di settore Armando Strinati. L'impianto fotovoltaico produrrà a regime circa 100mila kilowatt all'anno, con un risparmio di 35mila chilogrammi equivalenti di anidride carbonica immessi nell'atmosfera ed è il frutto di un investimento di oltre 160mila euro, avviato già a metà del 2022. La cooperativa Tipografico di Santa Sofia (associata a Legacoop) dà lavoro a 33 persone (di cui 25 soci) e rappresenta uno degli insediamenti produttivi più consolidati di Santa Sofia e della valle del Bidente.

