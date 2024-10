Lopinionista.it - Il tempo sospeso di Sabrina Aureli, a metà tra Metafisica e Precisionismo per esplorare la dimensione dell’irrealtà possibile

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) I mezzi artistici conranei mostrano quanto si sia evoluta la sperimentazione di quei creativi che non riuscivano a restare all’interno di uno stile tradizionale e per i quali andare oltre e agganciarsi alle innovazioni costanti che appartengono all’attualità è parte stessa della loro essenza creativa. In virtù di questo approccio anche l’Arte Digitale è cresciuta notevolmente rispetto alle sue origini ed è divenuta oggi una vera e propria tecnica pittorica in cui il computer è una tela sulla quale esprimere sensazioni, emozioni e concetti con cui l’autore vive la propria essenza pittorica. La protagonista di oggi, pur appartenendo a questa tecnica esecutiva, di fatto si avvicina a movimenti pittorici fortemente legati alla figurazione eppure quasi distanti da essa per la decontestualizzazione realistica di tutto ciò che viene evocato attraverso le immagini.