Il Libano “finirà come Gaza”, dice Netanyahu. Ma l’IDF smentisce la morte di Safieddine “non sappiamo se è morto” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Netanyahu non lascia spazio a immaginazione: “Potete salvare il Libano prima che cada nell’abisso di una lunga guerra che porterà distruzione e sofferenza, come vediamo a Gaza”. E lo dice agli stessi libanesi, confermando che è stato eliminato il successore di Nasrallah alla guida di Hezbollah. Conferma smentita dall’IDF: “non sappiamo se Safieddine è morto”. Il Pentagono annuncia che è stata rinviata la visita di Gallant, oggi prevista telefonata tra Biden e Netanyahu. Il Libano finirà come Gaza, lo afferma Netanyhau Israele ha inoltre continuato ad allargare l’operazione di terra nel sud del Paese, soprattutto fino alla zona dove si trovano i soldati italiani di Unifil in massima allerta. l’IDF ordina l’evacuazione dell’ospedale di Gaza nord entro 24 ore. Nel frattempo, una serie di raid si sono abbattuti sulla periferia Sud di Beirut. Metropolitanmagazine.it - Il Libano “finirà come Gaza”, dice Netanyahu. Ma l’IDF smentisce la morte di Safieddine “non sappiamo se è morto” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)non lascia spazio a immaginazione: “Potete salvare ilprima che cada nell’abisso di una lunga guerra che porterà distruzione e sofferenza,vediamo a”. E loagli stessi libanesi, confermando che è stato eliminato il successore di Nasrallah alla guida di Hezbollah. Conferma smentita dal: “nonse”. Il Pentagono annuncia che è stata rinviata la visita di Gallant, oggi prevista telefonata tra Biden e. Il, lo afferma Netanyhau Israele ha inoltre continuato ad allargare l’operazione di terra nel sud del Paese, soprattutto fino alla zona dove si trovano i soldati italiani di Unifil in massima allerta.ordina l’evacuazione dell’ospedale dinord entro 24 ore. Nel frattempo, una serie di raid si sono abbattuti sulla periferia Sud di Beirut.

