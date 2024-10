Il Giubileo del “tarocco”: oltre 100.000 articoli con loghi del Vaticano sequestrati a Roma (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 5 ottobre 2024 – Blitz della Guardia di Finanza nella Capitale contro il commercio di articoli contraffatti. oltre 100.000 pendagli, rosari, bracciali e medagliette, riportanti abusivamente i loghi ufficiali della Santa Sede e del “Giubileo 2025 – Pellegrini di speranza”, sono stati sequestrati presso rivendite di souvenir e oggettistica sacra situate nel centro storico di Roma. Le indagini, coordinate dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, hanno individuato anche il responsabile dell’importazione della merce illegale. Operazione anti-contraffazione: merce non sicura sul mercato I controlli condotti dalle Fiamme Gialle del 2° e del 3° Nucleo Operativo Metropolitano hanno permesso di risalire all’importatore che, oltre alla contraffazione dei loghi della Santa Sede, ha violato anche le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 5 ottobre 2024 – Blitz della Guardia di Finanza nella Capitale contro il commercio dicontraffatti.100.000 pendagli, rosari, bracciali e medagliette, riportanti abusivamente iufficiali della Santa Sede e del “2025 – Pellegrini di speranza”, sono statipresso rivendite di souvenir e oggettistica sacra situate nel centro storico di. Le indagini, coordinate dai Finanzieri del Comando Provinciale di, hanno individuato anche il responsabile dell’importazione della merce illegale. Operazione anti-contraffazione: merce non sicura sul mercato I controlli condotti dalle Fiamme Gialle del 2° e del 3° Nucleo Operativo Metropolitano hanno permesso di risalire all’importatore che,alla contraffazione deidella Santa Sede, ha violato anche le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma : Gdf sequestra oltre 100mila articoli falsi con loghi Vaticano e Giubileo 2025 - Roma, 9 ott. Quattro cinesi, cui sono riconducibili le rivendite dove sono stati rinvenuti gli articoli, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per i reati di introduzione e vendita nel territorio nazionale di prodotti contraffatti e di immissione in commercio di prodotti contenenti ... (Liberoquotidiano.it)

Merce oltre lo spazio consentito : multe per 4.700 euro e sequestrati oltre 2.600 articoli - Sono stati multati questa mattina dalla polizia locale i gestori di due banchi. . Mantenevano appesi alla tenda maschere, borse e peluche e aumentavano le dimensioni autorizzate del posteggio posizionando, a ridosso della struttura, pannelli con calamite, girandole con occhiali e stand ... (Veneziatoday.it)

Orologi di lusso - in tre anni contrabbandati 63 mila articoli per un valore di oltre 100 milioni di euro - www. 000 orologi di pregio (a marchio Rolex, Bulgari, Chopard, Cartier, IWC, Panerai), per un valore medio complessivo di 103 milioni di euro. Il procedimento penale, tuttavia, è ancora nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, è necessario tenere conto della presunzione di non ... (Impresaitaliana.net)

Roma - contraffatti e “non sicuri” : sequestrati oltre 1 milione di articoli per la scuola - . Il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari e, in attesa di giudizio definitivo, vale la presunzione di non colpevolezza. Il loghi falsi Su alcuni fermacapelli e penne, inoltre, erano stati impressi i loghi falsi delle case Walt Disney, Pokemon, Kawasaky e Hello Kitty. Roma, ... (Ilfaroonline.it)

Vestiti di marchi famosi contraffatti : sequestrati oltre 3500 articoli per commercio illegale - Nei numerosi interventi eseguiti sono stati sequestrati quasi 3. Inoltre, nel corso dei controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di droga, effettuati con il supporto delle unità cinofile della Guardia di finanza di Bologna, sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga tra cocaina e ... (Ilrestodelcarlino.it)