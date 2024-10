Il futuro di Kvaratskhelia: un caso simile a Vlahovic, ma con differenze chiave (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il ‘caso’ Kvaratskhelia è simile a quello di Vlahovic: il georgiano ha un contratto di tre anni in corso e pressioni crescenti dal mercato. Nell’analisi del futuro di Khvicha Kvaratskhelia, il portale Tmw sottolinea similitudini e differenze rispetto al caso di Dusan Vlahovic. Entrambi i talenti hanno visto un significativo aumento delle richieste salariali, ma la situazione attuale del georgiano presenta sfide uniche per il Napoli. Il ‘caso’ Kvaratskhelia Kvaratskhelia, che ha già dimostrato il suo valore nella scorsa stagione, chiede ora un ingaggio di 8 milioni di euro, un aumento sostanziale rispetto ai 5 milioni inizialmente richiesti. Questo stipendio lo colloca in una posizione competitiva rispetto a giocatori come Leao e Vlahovic, ma ancora sotto Osimhen e Lautaro Martinez. Napolipiu.com - Il futuro di Kvaratskhelia: un caso simile a Vlahovic, ma con differenze chiave Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il ‘a quello di: il georgiano ha un contratto di tre anni in corso e pressioni crescenti dal mercato. Nell’analisi deldi Khvicha, il portale Tmw sottolinea similitudini erispetto aldi Dusan. Entrambi i talenti hanno visto un significativo aumento delle richieste salariali, ma la situazione attuale del georgiano presenta sfide uniche per il Napoli. Il ‘, che ha già dimostrato il suo valore nella scorsa stagione, chiede ora un ingaggio di 8 milioni di euro, un aumento sostanziale rispetto ai 5 milioni inizialmente richiesti. Questo stipendio lo colloca in una posizione competitiva rispetto a giocatori come Leao e, ma ancora sotto Osimhen e Lautaro Martinez.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Kvaratskhelia allo scoperto : “Ho un grande sogno per il futuro” - il georgiano fa scatenare i tifosi - Vincere il trofeo più importante del calcio per club è il sogno di ogni calciatore, e partecipare alla Coppa del Mondo è ciò che ogni georgiano sogna. Khvicha Kvaratskhelia, attaccante di proprietà della SSC Napoli, ha svelato il suo grande sogno per il futuro, nel corso della sua intervista rilasciata alla FIFA. (Spazionapoli.it)

Kvaratskhelia è il futuro del Napoli : si tratta per il rinnovo - La Gazzetta dello Sport – Kvaratskhelia è il futuro del Napoli: si tratta per il rinnovo L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’importanza di … L'articolo Kvaratskhelia è il futuro del Napoli: si tratta per il rinnovo proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)