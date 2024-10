Anticipazionitv.it - Grande Fratello, ex concorrente contro Alfonso Signorini: “Cacciata dalla casa con le pantofole e il pigiama”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Mentre proseguono le dinamiche del, l’attenzione dei media si focalizza su ciò che accadde qualche edizione fa. Uno delle concorrenti dellapiù spiata d’Italia, non a caso, ha rivelato alcuni retroscena sul suo percorso. Si tratta di Alda D’Eusanio, la quale fu squalificata per alcune parole su Laura Pausini. La giornalista è stata ospite a “La Volta Buona” e qui ha speso parole molto dure sue il programma stesso.: Alda D’Eusanio rompe il silenzio In molti ricorderanno l’edizione delin cui partecipò Alda D’Eusanio. La giornalista si mise subito in mostra nellapiù spiata d’Italia, ma una sua affermazione rovinò tutto il suo percorso.