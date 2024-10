Anteprima24.it - “Giacomino, là dove ora ti trovi tra gli angeli prega per Sofia”

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiL’accettazione della perdita di un caro rappresenta sempre un percorso doloroso e senza spiegazioni, ancor più se si tratta di un ragazzo di 24 anni. Di un figlio. Ed allora bisogna appellarsi a Dio, come ha predicato il Parroco di Sant’Angelo dei Lombari che ha celebrato i funerali di Giacomo Amoroso De Respinis, il giovane morto nell’incidente stradale nella notte tra sabato e domenica. L’ultimo commosso addio presso la Casa di Comunità, il dolore di mamma Cinzia e papà Antonio, della sorella Giada, dei familiari tutti, degli amici, ma anche di semplici conoscenti, di giovani che si torvano uniti in una tragedia che vede coinvolti tutti e può capitare a tutti., come lo chiamavano tutti, un giovane ragazzo, figlio di un apprezzato artigiano, imprenditore del settore termoidraulica, aveva solo 24 anni ed aveva scelto di fare il pizzaiolo.