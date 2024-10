Gf Vip, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: “Ecco quando abbiamo capito che saremmo diventati una famiglia” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Da poche settimane, i due ex protagonisti del Gf Vip Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono diventati genitori della piccola Camilla e da quel mondo il loro mondo si è tinto di rosa e di dolcezza. Una dolcezza che i neo genitori amano condividere sui social con tutte le persone che in questi anni li hanno sempre seguiti e supportati. Negli ultimi giorni, infatti, Andrea ha fatto diverse dolci dediche a Rosalinda e alla piccola Camilla (clicca QUI per leggere) e la coppia, intervistata dal settimanale Chi, ha colto l’occasione per ribadire la felicità di questo momento e ripercorrere la loro storia. Isaechia.it - Gf Vip, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: “Ecco quando abbiamo capito che saremmo diventati una famiglia” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Da poche settimane, i due ex protagonisti del Gf Vipsonogenitori della piccola Camilla e da quel mondo il loro mondo si è tinto di rosa e di dolcezza. Una dolcezza che i neo genitori amano condividere sui social con tutte le persone che in questi anni li hanno sempre seguiti e supportati. Negli ultimi giorni, infatti,ha fatto diverse dolci dediche ae alla piccola Camilla (clicca QUI per leggere) e la coppia, intervistata dal settimanale Chi, ha colto l’occasione per ribadire la felicità di questo momento e ripercorrere la loro storia.

Rosalinda Cannavò posta le foto scattate in sala parto durante il travaglio : “Per tranquillizzare mia madre” - Sceglie di condividere perfino il selfie scattato in sala parto durante il travaglio Rosalinda Cannavò che ha postato tra le sue Instagram stories una delle foto più personali mai realizzate: “Le mandavo a mia madre per tranquillizzarla”.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Rosalinda Cannavò - il regalo di Andrea Zenga che profuma di fiori d’arancio - Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, ospiti di “Verissimo” nella puntata del 29 settembre, hanno raccontato a Silvia Toffanin i loro […] Continua a leggere Rosalinda Cannavò, il regalo di Andrea Zenga che profuma di fiori d’arancio su Perizona.it . (Perizona.it)

Verissimo - Andrea Zenga e le bellissime parole per Rosalinda Cannavò : “Tu sei incredibile e ti prometto che…” - Le nottate sono faticose, Camilla è sempre attaccata a me. La siciliana ha poi proseguito: Mi aiuta tantissimo, ha la mano magica, quando ha le colichette lui la tocca e la calma. Poi Rosalinda ha speso delle grandi parole, piene di amore per il suo compagno: Lui è stato bravissimo, non è da tutti rimanere accanto alla propria donna durante tutto il travaglio. (Isaechia.it)