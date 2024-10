Furgone fuori strada viene trafitto per metri dal guardrail: miracolato un 85enne (Di mercoledì 9 ottobre 2024) LECCE – Se da quel furgoncino sventrato come fosse una scatoletta di latta n’è uscito quasi del tutto incolume – di sicuro, sulle sue gambe – può dirsi sul serio miracolato. Perché quando ha perso il controllo del veicolo all’altezza di una curva, le ruote devono essersi incanalate fra l’ultimo Lecceprima.it - Furgone fuori strada viene trafitto per metri dal guardrail: miracolato un 85enne Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) LECCE – Se da quel furgoncino sventrato come fosse una scatoletta di latta n’è uscito quasi del tutto incolume – di sicuro, sulle sue gambe – può dirsi sul serio. Perché quando ha perso il controllo del veicolo all’altezza di una curva, le ruote devono essersi incanalate fra l’ultimo

