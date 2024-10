Puntomagazine.it - Femminicidio a San Felice a Cancello: un uomo uccide la moglie davanti ai figli

L'è stato prontamente fermato dai Carabinieri e portato in caserma per svolgere le indagini del caso Questa mattina a San, in provincia di Caserta, è avvenuto un tragico episodio di violenza domestica. Undi 30 anni, di origine albanese, ha strangolato ladi 24 anni durante una lite in casa, sotto gli occhi dei duepiccoli, di 4 e 6 anni. L'autore del gesto è stato fermato dai carabinieri e si trova attualmente in caserma, in attesa dell'intervento del magistrato della Procura di Santa Maria Capua Vetere.