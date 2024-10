Quotidiano.net - Espulso un imam: "Posizioni radicali, inneggia ad Hamas"

Quotidiano.net

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) I suoi sermoni, postati su Facebook, avevano attirato già mesi fa l’attenzione della politica e della Digos bolognese. Che ledell’Khan Zulfiquar non fossero propriamente quelle di un moderato era chiaro da tempo. E, dopo l’iscrizione nel registro degli indagati per istigazione a delinquere, adesso per il 55enne pakistano si profila anche l’espulsione. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha firmato un decreto di allontanamento dal territorio nazionale per l’del centro islamico di via Jacopo Di Paolo a Bologna. Considerato socialmente pericoloso, il religioso è stato prelevato ieri mattina dalla sua casa a San Giovanni in Persiceto e portato in Questura, in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento, questa mattina.