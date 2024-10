Emily in Paris: il presidente Macron rivuole la serie Netflix in Francia dando il via a un siparietto comico (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il presidente francese Emmanuel Macron ha un messaggio forte e chiaro da recapitare a Netflix: Emily in Paris appartiene a Parigi. “Combatteremo duramente. E chiederemo loro di restare a Parigi!” ha detto a Variety in un’intervista pubblicata mercoledì 9 Ottobre 2024. Con fermezza si è espresso sulla nuova location italiana della serie Netflix: “Emily in Paris a Roma non ha senso“. L’ultima stagione della serie del gigante dello streaming si conclude con la protagonista, l’americana a Parigi, Emily Cooper, che abbandona la Città della Luce per trasferirsi a Roma. Lo show è uno dei più grandi successi di Netflix ed è stato recentemente rinnovato per una quinta stagione. Anche il risvolto economico e d’immagine della Francia ne sta traendo profitto, ammaliando milioni di telespettatori con le spettacolari inquadrature riservate alle città francesi. Screenworld.it - Emily in Paris: il presidente Macron rivuole la serie Netflix in Francia dando il via a un siparietto comico Leggi tutta la notizia su Screenworld.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ilfrancese Emmanuelha un messaggio forte e chiaro da recapitare ainappartiene a Parigi. “Combatteremo duramente. E chiederemo loro di restare a Parigi!” ha detto a Variety in un’intervista pubblicata mercoledì 9 Ottobre 2024. Con fermezza si è espresso sulla nuova location italiana della: “ina Roma non ha senso“. L’ultima stagione delladel gigante dello streaming si conclude con la protagonista, l’americana a Parigi,Cooper, che abbandona la Città della Luce per trasferirsi a Roma. Lo show è uno dei più grandi successi died è stato recentemente rinnovato per una quinta stagione. Anche il risvolto economico e d’immagine dellane sta traendo profitto, ammaliando milioni di telespettatori con le spettacolari inquadrature riservate alle città francesi.

