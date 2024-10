Due proposte di legge dell’Acli per trasparenza dei partiti e partecipazione democratica

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiQuesto Paese ha bisogno di futuro, pensiamo che intelligenze possono concorrere al bene della nazione”. Conferenza stampa questa mattina presso la sedein via Flora della raccolta firme per due importantidipopolare, ideate in collaborazione con l’associazione Argomenti 2000. Il Presidente regionale Filiberto Parente ha sottolineato: “E’ un passo fondamentale per rafforzare lae lanel nostro paese”. Le duedisi basano su disposizioni sull’applicazione del metodo democratico e delladeipolitici e sul finanziamento pubblico diretto allapolitica.

HTTP Error 999.0 - AW Special Error The custom error module does not recognize this error.

Most likely causes: A module set an infrequently used status code.

Things you can try: Investigate why the module set the status code.

Detailed Error Information: Module IIS Web Core Notification Unknown Handler ASPClassic Error Code 0x00000000 Requested URL http://www.zazoom.it:80/feed/gnnews2.asp?q=dell’acli%20proposte Physical Path D:\inetpub\webs\zazoomit\feed\gnnews2.asp Logon Method Not yet determined Logon User Not yet determined Request Tracing Directory D:\LogFiles\FailedReqLogFiles