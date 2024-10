Deportata da Servigliano ad Auschwitz (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’8 ottobre 1943, in via Perpenti a Fermo, una bambina di 4 anni dorme nel lettone con la mamma che si chiama Grete Schattner. La mamma le viene strappata, viene internata a Servigliano e Deportata ad Auschwitz-Birkenau. Non tornerà mai più, la storia di Grete Schattner, che è anche la storia di sua figlia Giuliana Vannini, passata dal silenzio alla volontà di raccontare e testimoniare, è stata ricostruita per intero nel libro di Paolo Giunta La Spada "Servigliano-Auschwitz". Giuliana ogni anno torna a Fermo, lei che vive in Emilia Romagna, è ancora e sempre quella bambina che dormiva serena e che un attimo dopo è finita in un incubo. Ilrestodelcarlino.it - Deportata da Servigliano ad Auschwitz Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’8 ottobre 1943, in via Perpenti a Fermo, una bambina di 4 anni dorme nel lettone con la mamma che si chiama Grete Schattner. La mamma le viene strappata, viene internata aad-Birkenau. Non tornerà mai più, la storia di Grete Schattner, che è anche la storia di sua figlia Giuliana Vannini, passata dal silenzio alla volontà di raccontare e testimoniare, è stata ricostruita per intero nel libro di Paolo Giunta La Spada "". Giuliana ogni anno torna a Fermo, lei che vive in Emilia Romagna, è ancora e sempre quella bambina che dormiva serena e che un attimo dopo è finita in un incubo.

