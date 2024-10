Clarissa Burt era attratta da un concorrente del GF: la confessione inattesa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Clarissa Burt è stata la prima eliminata di questa edizione del Grande Fratello. La pacatezza dell’attrice, purtroppo, non ha entusiasmato il pubblico che, non appena ne ha avuto l’occasione, ha deciso di mandarla a casa. Ad ogni modo, la donna conserva un ricordo davvero positivo di questa esperienza, che ha voluto condividere sulle pagine del settimanale Chi, in edicola a partire da oggi, mercoledì 9 ottobre. La donna ha fatto anche una confessione inaspettata, ovvero, ha rivelato chi sia il concorrente che l’attraeva all’interno della casa. Il nome è davvero inaspettato. Clarissa Burt svela da chi era attratta al GF e chi sono i concorrenti poco rispettosi Clarissa Burt ha rilasciato un’intervista in cui ha svelato alcuni retroscena inerenti la sua esperienza nella casa del Grande Fratello. Tutto.tv - Clarissa Burt era attratta da un concorrente del GF: la confessione inattesa Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di mercoledì 9 ottobre 2024)è stata la prima eliminata di questa edizione del Grande Fratello. La pacatezza dell’attrice, purtroppo, non ha entusiasmato il pubblico che, non appena ne ha avuto l’occasione, ha deciso di mandarla a casa. Ad ogni modo, la donna conserva un ricordo davvero positivo di questa esperienza, che ha voluto condividere sulle pagine del settimanale Chi, in edicola a partire da oggi, mercoledì 9 ottobre. La donna ha fatto anche unainaspettata, ovvero, ha rivelato chi sia ilche l’attraeva all’interno della casa. Il nome è davvero inaspettato.svela da chi eraal GF e chi sono i concorrenti poco rispettosiha rilasciato un’intervista in cui ha svelato alcuni retroscena inerenti la sua esperienza nella casa del Grande Fratello.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - Clarissa Burt : "Clayton e Lorenzo mancano di rispetto!" - L'attrice statunitense Clarissa Burt, eliminata nel corso della sesta puntata del Grande Fratello, al settimanale Chi ha parlato dei suoi compagni d'avventura e dell'esperienza vissuta nel reality show di Canale5. (Comingsoon.it)

Clarissa Burt : “Mio padre violento - spinse mia madre giù dalle scale quando era incinta di me” - Continua a leggere . Clarissa Burt è stata la prima concorrente eliminata dal Grande Fratello. In un'intevista racconta la sua avventura all'interno della Casa, ricorda l'amore per Massimo Troisi e ritorna sulla sua infanzia: "Mio padre era violento, al punto che, nel 1977, ho preso mia mamma e mia sorella e siamo andate via". (Fanpage.it)

Grande Fratello - Clarissa Burt svela chi era l’unico inquilino che la affascinava nella Casa (e il nome sorprende!) - L’attrice ha poi confessato chi sono i due concorrenti che “mancano di rispetto agli altri”: Clayton è il classico americano biondo con gli occhi azzurri, nato in California. Poi si sono attaccati Iago e Lorenzo e, allora, ho detto: “La vita della Casa non fa per me”. In particolare Clarissa ha voluto parlare dei suoi ex compagni di avventura, lasciandosi andare a inaspettate rivelazioni! Ad ... (Isaechia.it)