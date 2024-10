Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Moscon a un passo dalla Red Bull-Bora-Hansgrohe

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre 2024 - Il ciclomercato continua a fari spenti a spostare corridori in vista del 2025 ancor prima della fine della stagione in corso. Tra ufficialità e trattative nel tourbillon è finito anche Gianni, vicino a chiudere la sua esperienza alla Soudal Quick-Step e altrettanto a unfirma con la Red.  I dettagli  In realtà , pare che la stessa firma sia stata già apposta, con l'annuncio atteso quindi a giorni. Una trattativa veloce, quella trae la Red, ma anche un addio altrettanto rapido con la Soudal Quick-Step, squadra notoriamente molto particolare nella sua gestione. Tutto ruota infatti intorno a Patrick Lefevere e ai suoi gradimenti, spesso legati più che altro a sensazioni personali che ai risultati della strada.