Christopher Nolan, il nuovo film uscirà nel 2026: Matt Damon nel cast? (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il nuovo film di Christopher Nolan uscirà il 17 luglio 2026. Ad annunciarlo è Deadline, citando fonti anonime ma verosimilmente vicine al regista britannico. A guidare il cast, anche se non si conosce alcun dettaglio sul ruolo, sembra esserci Matt Damon: l’attore hollywoodiano è infatti in trattative per recitare nel lungometraggio, forse da protagonista. Ignoti invece, come spesso accade per le opere di Nolan, la trama o il genere, mentre le riprese potrebbero iniziare nella prima metà del 2025. Confermata inoltre la rottura con Warner Bros. avvenuta già dopo Tenet del 2020, dato che alla distribuzione ci sarà di nuovo Universal, come nel caso di Oppenheimer. Il regista si occuperà anche di sceneggiatura e produzione assieme alla moglie Emma Thomas con l’etichetta Sincopy. Matt Damon a New YOrk (Getty Images). Lettera43.it - Christopher Nolan, il nuovo film uscirà nel 2026: Matt Damon nel cast? Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ildiil 17 luglio. Ad annunciarlo è Deadline, citando fonti anonime ma verosimilmente vicine al regista britannico. A guidare il, anche se non si conosce alcun dettaglio sul ruolo, sembra esserci: l’attore hollywoodiano è infatti in trattative per recitare nel lungometraggio, forse da protagonista. Ignoti invece, come spesso accade per le opere di, la trama o il genere, mentre le riprese potrebbero iniziare nella prima metà del 2025. Confermata inoltre la rottura con Warner Bros. avvenuta già dopo Tenet del 2020, dato che alla distribuzione ci sarà diUniversal, come nel caso di Oppenheimer. Il regista si occuperà anche di sceneggiatura e produzione assieme alla moglie Emma Thomas con l’etichetta Sincopy.a New YOrk (Getty Images).

