Chimica | premiati David Baker Demis Hassabis e John Jumper

L'Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnare il Premio Nobel per la Chimica 2024 a David Baker «per la progettazione computazionale delle proteine» e congiuntamente a Demis Hassabis e John M. Jumper «per la previsione della struttura delle proteine». Baker lavora all'Università di Washington a Seattle, mentre Hassabis e Jumper lavorano entrambi alla Google Deepmind di Londra. Nel 2003, Baker ha progettato una nuova proteina e, da allora, il suo gruppo di ricerca ha prodotto una creazione di proteine comprese quelle che possono essere usate come farmaci, vaccini, nanomateriali e minuscoli sensori, ha detto il comitato del Nobel. Hassabis e Jumper hanno creato un modello di intelligenza artificiale che è stato in grado di prevedere la struttura di quasi tutte le 200 milioni di proteine identificate dai ricercatori, ha aggiunto il comitato.

