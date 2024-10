Spazionapoli.it - Chi vince lo Scudetto? Totti non si tira indietro ed esclude una big di Serie A!

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Francescosi sbilancia sulla lottainA, non dimentica il Napoli mauna big! Dopo sole sette giornate di campionato, il Napoli prova a staccare tutti e regge per ben due turni il primato in classifica. Antonio Conte vuole volare basso, chiede ai suoi di mantenere i piedi saldamente a terra, mentre tutta la piazza azzurra sogna il quarto titolo. E la squadra, considerando anche l’assenza nelle competizioni europee, potrebbe davvero lottare nuovamente per il tricolore. Nella corsa allo, Francescononil Napoli di Antonio Conte, ma allo stesso modo ‘si dimentica’ di una big, che solo qualche anno fa ha trionfato proprio davanti agli azzurri. L’ex campione della Roma crede che in tre potranno giocarsela fino in fondo.