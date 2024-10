Centinaia al presidio in stazione. Il fischio dei lavoratori per Attilio: "Basta dire che si tratta di fatalità" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La pioggia scrosciante che si è abbattuta sulla stazione non ha fermato le Centinaia di lavoratori presenti al presidio a sostegno della sicurezza sul lavoro, dopo la morte, all’alba di venerdì 4 ottobre, di Attilio Franzini, travolto da un treno a San Giorgio di Piano mentre stava lavorando alla manutenzione dei binari della ferrovia. "Le morti sul lavoro sono stragi sempre più continue e costanti – coì Michele de Pascale, candidato per il centrosinistra alla presidenza della Regione –. Dobbiamo fare in modo che non accada mai più". Così anche le istituzioni rispondono all’appello sindacale; al presidio hanno partecipato 46 comuni del territorio. "Da oltre 30 anni – dice Paolo Crescimbeni, sindaco San Giorgio di Piano – abbiamo la stessa statistica di morti sul lavoro: oltre 1.300 l’anno. Questo è inconcepibile". Ilrestodelcarlino.it - Centinaia al presidio in stazione. Il fischio dei lavoratori per Attilio: "Basta dire che si tratta di fatalità" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La pioggia scrosciante che si è abbattuta sullanon ha fermato ledipresenti ala sostegno della sicurezza sul lavoro, dopo la morte, all’alba di venerdì 4 ottobre, diFranzini, travolto da un treno a San Giorgio di Piano mentre stava lavorando alla manutenzione dei binari della ferrovia. "Le morti sul lavoro sono stragi sempre più continue e costanti – coì Michele de Pascale, candidato per il centrosinistra alla presidenza della Regione –. Dobbiamo fare in modo che non accada mai più". Così anche le istituzioni rispondono all’appello sindacale; alhanno partecipato 46 comuni del territorio. "Da oltre 30 anni – dice Paolo Crescimbeni, sindaco San Giorgio di Piano – abbiamo la stessa statistica di morti sul lavoro: oltre 1.300 l’anno. Questo è inconcepibile".

Presidio in stazione a Bologna : in centinaia dopo la morte sui binari dell'operaio - Questo è inconcepibile". Prende la parola anche il segretario di Uilm Bologna, Stefano Lombardi. "Non possiamo più accettare che tutto questo venga etichettato come una tragica fatalità: è la conseguenza di scelta politiche che mettono il profitto al di sopra della sicurezza", attacca Emily Clancy,

