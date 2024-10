Calciomercato Milan – Chukwuemeka a gennaio, si può fare: ecco perché (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Carney Chukwuemeka, ai margini del progetto tecnico nel Chelsea, potrebbe arrivare al Milan nel prossimo Calciomercato invernale Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Chukwuemeka a gennaio, si può fare: ecco perché Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Carney, ai margini del progetto tecnico nel Chelsea, potrebbe arrivare alnel prossimoinvernale

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato – A gennaio può arrivare Cardoso : la strategia del Milan - Johnny Cardoso, centrocampista statunitense del Betis, resta un obiettivo di calciomercato del Milan per gennaio. Facciamo il punto su di lui. (Pianetamilan.it)

Calciomercato Milan - Kieran Trippier è il dopo Davide Calabria? La situazione - it (@dailymilan. it) Calciomercato Milan, Kieran Trippier è il dopo Davide Calabria? La situazione LEGGI ANCHE Calciomercato Milan, è scontro con Theo Hernandez: c’è distanza per il rinnovo e ora… Vista la sua età, 34 anni, il prezzo del cartellino non dovrebbe essere un problema per il Diavolo, dato che sembrerebbe essere inferiore ai 10 milioni di euro. (Dailymilan.it)

Calciomercato Milan - Geoffrey Moncada accelera per Johnny Cardoso. Il punto - Nell’ultima stagione, il centrocampista americano ha collezionato 17 presenze in campionato, condite da un goal. Calciomercato Milan, Geoffrey Moncada cerca un nuovo innesto per il centrocampo: piace molto il nome di Johnny Cardoso. Americano classe 2001, il centrale ha messo in mostra grandissime qualità in queste stagioni in Spagna, tanto che ha attirato l’interesse di un club come il Milan. (Dailymilan.it)