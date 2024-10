Calcio a 5, Francesca Salvatore: “Siamo le favorite del Main Round, ma sappiamo che tutte vogliono batterci” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’Italia femminile del Calcio a 5 inizia il suo percorso di qualificazione verso i primi storici Mondiali del 2025. In questi giorni la rappresentativa azzurra è in ritiro per preparare il Main Round di settimana prossima che si giocherà a Vrnjacka Banja in Serbia (dal 15 al 18 ottobre), nell’ordine contro Lituania, Croazia e Serbia. A tal proposito, al sito della Divisione Calcio a 5, la ct Francesca Salvatore ha affermato: “Sapere le date del Mondiale non sposta l’emozione, questo perché già pensare a una realtà come il Mondiale è qualcosa di unico. Dobbiamo affacciarci a questa avventura con serenità, sapendo di aver fatto un lavoro importante nel corso di questi anni. Oasport.it - Calcio a 5, Francesca Salvatore: “Siamo le favorite del Main Round, ma sappiamo che tutte vogliono batterci” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’Italia femminile dela 5 inizia il suo percorso di qualificazione verso i primi storici Mondiali del 2025. In questi giorni la rappresentativa azzurra è in ritiro per preparare ildi settimana prossima che si giocherà a Vrnjacka Banja in Serbia (dal 15 al 18 ottobre), nell’ordine contro Lituania, Croazia e Serbia. A tal proposito, al sito della Divisionea 5, la ctha affermato: “Sapere le date del Mondiale non sposta l’emozione, questo perché già pensare a una realtà come il Mondiale è qualcosa di unico. Dobbiamo affacciarci a questa avventura con serenità, sapendo di aver fatto un lavoro importante nel corso di questi anni.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio a 5 femminile - le convocate dell’Italia per il Main Round verso i Mondiali 2025 - LE CONVOCATE DELL’ITALIA Portieri: Ana Carolina Sestari (Città di Falconara), Denise Carturan (Kick Off), Anthea Polloni (Cagliari); Giocatrici di movimento: Adrieli Berté (TikiTaka Francavilla), Brenda Bettioli (TikiTaka Francavilla), Sara Boutimah (TikiTaka Francavilla), Rebecca De Siena ... (Oasport.it)

Calcio a 5 - Italia femminile : le convocate verso il Main Round per i Mondiali 2025 - Di seguito l’elenco completo delle ragazze della nazionale italiana di calcio a 5 e le date e gli orari del Main Round: per proseguire verso il secondo step della qualificazione al torneo iridato sarà necessaria una sola cosa, arrivare prime in questo mini-girone per poi approdare all’Elite Round ... (Oasport.it)

Calcio serie C - Vitakraft è ufficialmente il main sponsor del Perugia Calcio - Aveva già "debuttato" (per la seconda volta dopo il 2019/20) domenica scorsa contro il Gubbio, ora finalmente c'è l'ufficialità. Il nuovo main sponsor del Perugia Calcio per la stagione appena iniziata. Il marchio dell'azienza di Castiglione del Lago, leader nella produzione di snach e... (Perugiatoday.it)