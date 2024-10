Bravo Caffè: i concerti dei FunkClub e Samantha Iorio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I concerti di questa settimana al Bravo Caffè: uno sguardo al weekendFunkClub 10 liveVenerdì 11 ottobre 2024ore 2210 concerti al Bravo Caffè! I FunkClub celebrano il decimo live in 3 anni con una serata speciale, in cui ripercorreranno questi anni di intensa attività live, con una Bolognatoday.it - Bravo Caffè: i concerti dei FunkClub e Samantha Iorio Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Idi questa settimana al: uno sguardo al weekend10 liveVenerdì 11 ottobre 2024ore 2210al! Icelebrano il decimo live in 3 anni con una serata speciale, in cui ripercorreranno questi anni di intensa attività live, con una

Ronn Moss - il Ridge di Beautiful - in concerto al Bravo Caffè a Bologna : ecco quando - Al Bravo torna alla sua prima attività che lo vide co-fondatore dei Player, band che raggiunse le vette della classifica americana Billboard Hot 100 nel 1977 con il brano 'Baby come back', singolo principale dell'album di debutto omonimo. . Così l'attore Ronn Moss torna nel locale di via Mascarella sul cui palco era già stato nel 2012, Moss, così popolare da essere conosciuto anche da chi non ... (Ilrestodelcarlino.it)

Bravo Caffè : la serata speciale dei FunkClub - I FunkClub celebrano il decimo live in 3 anni con una serata speciale, in cui ripercorreranno questi anni di intensa attività live, con una selezione di brani disco-funk tutta da ballare! Emanuela Lodi (voce), Andrea Dallavalle (chitarra), Massimo Testa (tastiere, Enrico Giuliani (basso e Carlo. . (Bolognatoday.it)