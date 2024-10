Brasile, Dorival Jr: “Ho fiducia nei ragazzi, sono ottimista” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dorival Jr, allenatore del Brasile, ha parlato in vista della partita contro il Cile, valida per la qualificazione ai Mondiali 2026: “Dobbiamo fare la nostra parte senza preoccuparci dei risultati delle altre squadre. sono ottimista che riusciremo a guadagnare una posizione alla fine di questo turno. E magari dopo la seconda partita di Brasilia potremo avvicinarci alla capolista in classifica. Ho fiducia nel lavoro e nel progresso di questi ragazzi e non mi va di vedere le cose con pessimismo“. Il ct della Seleçao ha poi aggiunto: “Questo è un gruppo di giocatori che ci tengono: sono molto preoccupati per la situazione attuale e desiderosi di cambiarla. E penso che sia ciò di cui abbiamo bisogno per metterci sulla strada giusta. Ho molta fiducia in questi ragazzi. sono convinto che grazie ai loro sforzi e al loro duro lavoro troveremo un buon equilibrio“. A riportarlo è L’Equipe. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)Jr, allenatore del, ha parlato in vista della partita contro il Cile, valida per la qualificazione ai Mondiali 2026: “Dobbiamo fare la nostra parte senza preoccuparci dei risultati delle altre squadre.che riusciremo a guadagnare una posizione alla fine di questo turno. E magari dopo la seconda partita di Brasilia potremo avvicinarci alla capolista in classifica. Honel lavoro e nel progresso di questie non mi va di vedere le cose con pessimismo“. Il ct della Seleçao ha poi aggiunto: “Questo è un gruppo di giocatori che ci tengono:molto preoccupati per la situazione attuale e desiderosi di cambiarla. E penso che sia ciò di cui abbiamo bisogno per metterci sulla strada giusta. Ho moltain questiconvinto che grazie ai loro sforzi e al loro duro lavoro troveremo un buon equilibrio“. A riportarlo è L’Equipe.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ultime notizie Calcio Estero : Mondiale per Club - le big pensano al ritiro. Felipe Melo nei guai in Brasile - ecco perchè; in Arabia Saudita sono stanchi di Neymar! Pjanic in Russia - Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Calcio News 24. […]. Tutte le ultime notizie più importanti del giorno nel Calcio Estero, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il Calcio estero, gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale. (Calcionews24.com)

Brasile - i convocati di Dorival : le scelte su Bremer - Danilo e Douglas Luiz. Ci sono esclusioni eccellenti - Il Brasile è spalle al muro: i verdeoro sono infatti quinti nella classifica delle qualificazioni ai Mondiali 2026 e non possono più sbagliare.... (Calciomercato.com)

Ultime notizie Calcio Estero : Mondiale per Club - le big pensano al ritiro. Felipe Melo nei guai in Brasile - ecco perchè; in Arabia Saudita sono stanchi di Neymar! Pjanic in Russia - Tutte le ultime notizie più importanti del giorno nel Calcio Estero, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il Calcio estero, gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale. (Calcionews24.com)