Billie Eilish: "Mi sentirei una donna più sicura con la vittoria di Kamala Harris"

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)continua a dare il suo supporto a, in vista delle elezioni statunitensi del prossimo 5 novembre con le quali i cittadini oltreoceani sono chiamati al voto per scegliere il successore di Joe Biden., l’endorsement sucontinua su Vogue La candidata democratica che ha ricevuto l’endorsement di artisti come Taylor Swift, Charlie Xcx, Beyoncè (utilizzando la sua Freedom come sigla della campagna presidenziale), Pink, Megan Thee Stallion (esibitasi durante una delle tappe di Atlanta del tour verso la Casa Bianca dell’attuale vice di Joe Biden), Bon Iver, Bruce Springesteen, Chappell Roan e Olivia Rodrigo, ha recentemente ricevuto il supporto anche della voce di Birds Of A Feather.