Belen di nuovo a cena con Angelo ma spunta un altro uomo

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nonostanteabbia cercato di vivere la sua ultima relazione lontano dai riflettori, la showgirl argentina continua ad essere protagonista del gossip. Nelle ultime ore non solo la conduttrice è stata paparazzata aconEdoardo Galgano, suo presunto compagno, ma è stata avvistata anche in compagnia di unmisteriosoflirt all’orizzonte?Rodriguez acon: la storia non è finita?Rodriguez sta vivendo un momento carico di cambiamenti. La showgirl argentina è pronta a lanciarsi in una nuova avventura televisiva, e sta per traslocare in una nuova casa insieme ai figli. Da un punto di vista sentimentale, invece, la conduttrice da diversi mesi ha scelto di non esporsi: la frequentazione conGalvano sembrava procedere a gonfie vele, ma alcuni recenti episodi hanno fatto ipotizzare una crisi tra i due.