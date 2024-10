Liberoquotidiano.it - "Avevano ragione": lo sfogo della della moglie di Zielinski spaventa l'Inter? | Guarda

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Malessere del nord, alladi Piotrmanca il sud. Laura Slowiak, polacca, ha postato una storia su Instagram con un breve video in cui si trova in macchina mentre sta piovendo: "Qualcuno ha detto che al Nord piove sempre, aveva", è il suo commento. Una presa di consapevolezza di come il meteo sia differente tra Milano e Napoli, dove il centrocampista aveva trascorso otto anni, festeggiando lo Scudetto nel 2022. Alla fine dello scorso anno, il centrocampista aveva deciso di non rinnovare con il club di Aurelio de Laurentiis, accettando da parametro zero il contratto da 4,5 milioni netti fino al 2028. Un addio comunque positivo con le persone di Napoli, considerando il grande aiuto cheha dato agli Azzurri.