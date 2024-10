Alessia in campo dopo un anno: "È stata dura, ringrazio tutti" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sabato la Chemco Puianello ha esordito superando in scioltezza per 78-38 le bolognesi del Peperoncino, ma il canestro più bello l’ha segnato la capitana Alessia Boiardi che è tornata a calcare il parquet (6 punti a referto), dopo un anno di stop in seguito a un grave incidente stradale. "Ho vissuto il ritorno - dice Alessia - come un grande ultimo passo di una riabilitazione durata tanti mesi, in testa avevo sempre di tornare a giocare con la mia squadra. Il rientro è stato complesso, soprattutto la gestione fisica e mentale, stare fuori dal campo per tanto tempo è brutto, ora ha tutto un sapore migliore". La riabilitazione? "Lo staff del Mios, che ringrazio di cuore, mi ha accompagnato passo dopo passo, fino a riuscire a saltare e correre ad aprile, i primi contatti a luglio e a settembre la preparazione con la squadra". Tutta Puianello l’aspettava. Ilrestodelcarlino.it - Alessia in campo dopo un anno: "È stata dura, ringrazio tutti" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sabato la Chemco Puianello ha esordito superando in scioltezza per 78-38 le bolognesi del Peperoncino, ma il canestro più bello l’ha segnato la capitanaBoiardi che è tornata a calcare il parquet (6 punti a referto),undi stop in seguito a un grave incidente stradale. "Ho vissuto il ritorno - dice- come un grande ultimo passo di una riabilitazioneta tanti mesi, in testa avevo sempre di tornare a giocare con la mia squadra. Il rientro è stato complesso, soprattutto la gestione fisica e mentale, stare fuori dalper tanto tempo è brutto, ora ha tutto un sapore migliore". La riabilitazione? "Lo staff del Mios, chedi cuore, mi ha accompagnato passopasso, fino a riuscire a saltare e correre ad aprile, i primi contatti a luglio e a settembre la preparazione con la squadra". Tutta Puianello l’aspettava.

