Addio a Nicholas Pryor, è morto l’attore della serie ‘Beverly Hills 90210’ (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'attore statunitense Nicholas Pryor, che ha vestito i panni del padre di Tom Cruise nel film 'Risky Business – Fuori i vecchi i figli ballano' (1983) e quello di Robert Downey Jr. in 'Al di là di tutti i limiti' (1987), è morto lunedì 7 ottobre nella sua casa di Wilmington, nella Carolina L'articolo Addio a Nicholas Pryor, è morto l’attore della serie ‘Beverly Hills 90210’ proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'attore statunitense, che ha vestito i panni del padre di Tom Cruise nel film 'Risky Business – Fuori i vecchi i figli ballano' (1983) e quello di Robert Downey Jr. in 'Al di là di tutti i limiti' (1987), èlunedì 7 ottobre nella sua casa di Wilmington, nella Carolina L'articolo, èproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Addio a Nicholas Pryor - è morto l’attore della serie ‘Beverly Hills 90210’ - (Adnkronos) – L'attore statunitense Nicholas Pryor, che ha vestito i panni del padre di Tom Cruise nel film 'Risky Business – Fuori i vecchi… i figli ballano' (1983) e quello di Robert Downey Jr. in 'Al di là di tutti i limiti' (1987), è morto lunedì 7 ottobre nella sua casa di Wilmington, nella Carolina […]. (Periodicodaily.com)

Morto Nicholas Pryor - aveva recitato con Tom Cruise in Risky Business e in Beverly Hills 90210 - Aveva 89 anni. In un messaggio consegnato a THR dopo la sua morte, la moglie ha scritto: "Nicholas Pryor era enormemente grato di essere stato, per quasi 70 anni, un attore". Dal 1997 al 2002, Pryor …. Pryor è morto lunedì di cancro nella sua casa di Wilmington, nella Carolina del Nord, come ha riferito la moglie, l'attrice Christine Belford, a The Hollywood Reporter. (Movieplayer.it)