A Foggia sport, natura e inclusione con l'EcoQuest Challenge ai Campi Diomedei e in villa comunale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) sport, natura, giochi all'aperto, ecologia, inclusione, sostenibilità ambientale e responsabilità sociale. Foggia si prepara alla ‘EcoQuest Challenge’, una tre giorni tra i Campi Diomedei e la villa comunale per promuovere uno stile di vita attivo e responsabile. Si parte il 12 ottobre dalle Foggiatoday.it - A Foggia sport, natura e inclusione con l'EcoQuest Challenge ai Campi Diomedei e in villa comunale Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), giochi all'aperto, ecologia,, sostenibilità ambientale e responsabilità sociale.si prepara alla ‘’, una tre giorni tra ie laper promuovere uno stile di vita attivo e responsabile. Si parte il 12 ottobre dalle

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Foggia sport, natura e inclusione con l'EcoQuest Challenge ai Campi Diomedei e in villa comunale - Sport, natura, giochi all'aperto, ecologia, inclusione, sostenibilità ambientale e responsabilità sociale. Foggia si prepara alla ‘EcoQuest Challenge’, una tre giorni tra i Campi Diomedei e la villa ... (foggiatoday.it)

Due ex Genoa sono i nuovi colpi di mercato del Rieti - Nuovi colpi per l'FC Rieti, che dopo i recenti addii si è gettato sul mercato per rinforzare la propria squadra di Eccellenza. Arrivano a Rieti infatti l'ala del 2002 Salvatore Cusumano e il difensore ... (romatoday.it)

Calcio Lecco, Jean-Claude Billong chiude la rosa bluceleste - Il difensore centrale prende il posto in lista di Luca Marrone (infortunato): in Italia ha vestito le maglie di Benevento, Foggia e Salernitana ... (today.it)