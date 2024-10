"Voleva fare lezione sulla Salis...". Così i professori fanno propaganda a scuola (Di martedì 8 ottobre 2024) La tradizione italiana dei docenti di sinistra non si smentisce e le nuove generazioni di studenti si uniscono a quelle del passato per denunciare i tentativi di indottrinamento Ilgiornale.it - "Voleva fare lezione sulla Salis...". Così i professori fanno propaganda a scuola Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La tradizione italiana dei docenti di sinistra non si smentisce e le nuove generazioni di studenti si uniscono a quelle del passato per denunciare i tentativi di indottrinamento

Emanuela Orlandi - “Ratzinger voleva fare luce sulla sua scomparsa. La cassa? Se è nei sotterranei di Santa Maria Maggiore non posso accedervi” : parla il suo maestro di canto - L'articolo Emanuela Orlandi, “Ratzinger voleva fare luce sulla sua scomparsa. Secondo quanto diceva, l’aveva portata personalmente e deposta nel sotterraneo dove c’è il museo dei canonici. La sua è una testimonianza importante: il pomeriggio del 22 giugno del 1983, è stato l’ultimo docente ad aver ... (Ilfattoquotidiano.it)

Minorenne preso a sprangate : non voleva fare il fattorino del pusher - La settimana scorsa a Rovereto, nei pressi di viale Trento, un ragazzo è stato adescato da un suo conoscente, che gli ha offerto una dose di droga in cambio di un piccolo lavoretto per lui. Il giovane – che inizialmente aveva accettato la dose ma dopo aver saputo il compito da svolgere l’ha... (Trentotoday.it)

«Volevamo dirti che (s)fortunatamente le pareti sono molto sottili e sentiamo tutto Ti chiediamo se puoi fare attenzione la notte». E lui le invita gratis ai suoi concerti - iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Le vicine di casa gli chiedono ad Alfa di fare silenzio. Lui le invita ai suoi concerti gratis E se il biglietto ricevuto dal cantante è decisamente particolare, non è da meno la sua risposa. Una risposta che non è ... (Iodonna.it)